В Новосибирской области курсанты освоили методику ведения тактической стрельбы

Курсанты учебного центра (подготовки младших специалистов разведки) Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) осваивают методику поражения целей из различных положений в ходе практических занятий на полигоне в Новосибирской области.
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