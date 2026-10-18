Квентин Тарантино сообщил, что завершил сценарий своего десятого и, возможно, последнего фильма. Съемки планируются на лето 2027 года.
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