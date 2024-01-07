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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анчелотти о Суперкубке Испании: «Это короткий турнир, «Реал» близок к победе, как и все остальные. Мы уверены в себе»

Анчелотти о Суперкубке Испании: «Это короткий турнир, «Реал» близок к победе, как и все остальные. Мы уверены в себе»

10 января «Реал» сыграет с «Атлетико» в полуфинале турнира. «Не знаю, являемся ли мы фаворитами. Это короткий турнир.

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