«Ему 90 лет в июне», — поругавшаяся с семьей Машкова в слезах заявила, что хочет увидеть дедушку

Мария Машкова сделала свой выбор, уехав в другое государство и оторвавшись от своих корней. Звездный отец старается не обсуждать эту тему и не вовлекать прессу в то, что происходит в его семье, но очевидно, что он тяжело переживает эту историю, как и другие члены их семьи.