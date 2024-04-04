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  • Наталья Середа
    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
  • Evgeniy LeV
    хз... Чингачгук какой-то.Тэхен написал пуб...
  • Evgeniy LeV
    ...но что-то пошло не так.  ------------------------------ Всё пошло так, как и должно было - г@вно рано или поздно в...Ждет колония — че...

«Ему 90 лет в июне», — поругавшаяся с семьей Машкова в слезах заявила, что хочет увидеть дедушку

«Ему 90 лет в июне», — поругавшаяся с семьей Машкова в слезах заявила, что хочет увидеть дедушку

Мария Машкова сделала свой выбор, уехав в другое государство и оторвавшись от своих корней. Звездный отец старается не обсуждать эту тему и не вовлекать прессу в то, что происходит в его семье, но очевидно, что он тяжело переживает эту историю, как и другие члены их семьи.

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