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«Мать Армения» назвала выгоды для Запада от конфликтов в ДНР и Карабахе

«Мать Армения» назвала выгоды для Запада от конфликтов в ДНР и Карабахе

Страны Запада используют конфликты в Нагорном Карабахе и Донбассе для решения своих нужд. Об этом заявил глава оппозиционного движения «Мать Армения» Андраник Теванян во время визита в Донецкую народную республику (ДНР), передает ТАСС.

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