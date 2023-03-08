Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Мануэль Пеллегрини: «Критика «Сити» всегда была очень несправедливой. «Челси», «МЮ», «Ливерпуль», «Арсенал» тратили целое состояние»

Мануэль Пеллегрини считает, что «Манчестер Сити» несправедливо критикуют за крупные траты.  «Критика «Сити» всегда была очень несправедливой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх