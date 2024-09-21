Юрий Кот Сегодня медийное пространство взорвалось очередным безумием якобы в исполнении депутата Госдумы Парфенова.
Настоящий коммунист должен был бы вызвать лося, а не проститутку
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
А с другой стороны ...Пусть каждый мужик вспомнит молодость...Когда очень хочется ...с девушкой ...А хаты , где можно прилечь с дамой нет ! Вот и приходится вести красавицу в рабочий кабинет...И делать это самое *бум-бум* у шефа на широком письменном столе , на географических картах..Хорошо , что 70-е г.г. не было везде видеокамер !
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5 час.
Татьяна Ивановская
Дождутся гнева народа! Не страшно?
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1 час.
Василий Русаков
Поганая заказная статейка, не о чём.
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6 мин.
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