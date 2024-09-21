Настоящий коммунист должен был бы вызвать лося, а не проститутку

ВА

Владимир Акулов

А с другой стороны ...Пусть каждый мужик вспомнит молодость...Когда очень хочется ...с девушкой ...А хаты , где можно прилечь с дамой нет ! Вот и приходится вести красавицу в рабочий кабинет...И делать это самое *бум-бум* у шефа на широком письменном столе , на географических картах..Хорошо , что 70-е г.г. не было везде видеокамер !