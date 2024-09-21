Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Настоящий коммунист должен был бы вызвать лося, а не проститутку

Настоящий коммунист должен был бы вызвать лося, а не проститутку

Юрий Кот Сегодня медийное пространство взорвалось очередным безумием якобы в исполнении депутата Госдумы Парфенова.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
А с  другой  стороны  ...Пусть  каждый  мужик  вспомнит  молодость...Когда  очень  хочется  ...с  девушкой  ...А  хаты  ,  где  можно  прилечь  с  дамой  нет  !  Вот  и  приходится  вести  красавицу  в  рабочий  кабинет...И  делать  это  самое  *бум-бум*   у  шефа  на  широком  письменном  столе  ,  на  географических   картах..Хорошо  ,  что  70-е  г.г.  не  было  везде  видеокамер  !
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