В городе Сортавала открыли новый скейт-парк

В городе Сортавала в минувшие выходные открылся новый скейт-парк площадью 2000 квадратных метров. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации Сортавальского района Сергей Крупин.
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