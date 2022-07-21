Закон развернули против кредиторов

В 2016 году в Ростове-на-Дону обанкротился Капиталбанк. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) через суд добилось привлечения к субсидиарной ответственности на 1,7 миллиарда рублей двух бывших руководителей учреждения, в отношении которых не было доказано получения какой-либо выгоды по сделкам банка.