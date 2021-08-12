Карелия.ньюс

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Министр Охлопков рассказал, как записаться на ревакцинацию от COVID-19

Министр Охлопков рассказал, как записаться на ревакцинацию от COVID-19

А также пояснил, какую вакцину лучше использовать для повторной прививкиМинистр здравоохранения Карелии Михаил Охлопоков рассказал на своей странице в соцсети, зачем нужна ревакцинация от коронавируса, и как записаться на повторную прививку.

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