Министр Охлопков рассказал, как записаться на ревакцинацию от COVID-19

А также пояснил, какую вакцину лучше использовать для повторной прививкиМинистр здравоохранения Карелии Михаил Охлопоков рассказал на своей странице в соцсети, зачем нужна ревакцинация от коронавируса, и как записаться на повторную прививку.
А также пояснил, какую вакцину лучше использовать для повторной прививкиМинистр здравоохранения Карелии Михаил Охлопоков рассказал на своей странице в соцсети, зачем нужна ревакцинация от коронавируса, и как записаться на повторную прививку.
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