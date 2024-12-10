Украинский тренер о скандале с русской гимнасткой, выигравшей Олимпиаду за Германию: «Мы не смотримся здесь хорошо»

Тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Блохина дала интервью, в котором высказалась о русской гимнастке Дарье Варфоломеев, завоевавшей на Олимпиаде-2024 в Париже золотую медаль за Германию в индивидуальном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике.