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Полина Диброва ответила на откровения бывшей любовницы Товстика: «Со мной такое невозможно, я не позволю»

Полина Диброва ответила на откровения бывшей любовницы Товстика: «Со мной такое невозможно, я не позволю»

Полина Диброва высказалась об интимной жизни Романа Товстика Полина Диброва, нынешняя возлюбленная Романа Товстика, заявила, что её не шокировали подробности его бурной интимной жизни, раскрытые бывшей пассией в интервью.

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