Военное обозрение

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Британская пресса: Лондон планирует поставить Киеву ударные вертолеты Apache с ракетами Hellfire

Британская пресса: Лондон планирует поставить Киеву ударные вертолеты Apache с ракетами Hellfire

Британское правительство решило не останавливаться на поставке Украине только танков Challenger 2 и самоходных артиллерийских установок AS90, в планах Лондона поставить Киеву ударные вертолеты Apache.

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