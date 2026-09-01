Сирия: 10 военнослужащих сирийских сил внутренней безопасности получили ранения в ходе вооруженных столкновений с вооруженными группировками возле Валги и Тель-Хадида в западной провинции Ас-Сувайда в ночные часы 31 августа.
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