В Ленобласти разыскивают мошенников, обманувших пенсионера на 13 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело Полицейские Всеволожского района принимают меры к розыску и задержанию мошенников, обманувших мужчину, который проживает в деревне Корабсельки, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
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