Русская весна
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Русская весна

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В Германии готовятся вернуть Силезию, находящуюся в пределах польских границ (КАРТА)

В Германии готовятся вернуть Силезию, находящуюся в пределах польских границ (КАРТА)

В Германии проведены учения Orange Road 2023-II с весьма интересным сценарием, согласно которому в центре внимания регион «Альтравердо» (в переводе Старая Земля), который входит в состав «Вислании» (Польша).

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Комментарии
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Влад Владимиров
Ну, вот, и у пшеков есть теперь повод свои амбиции и, так сказать, мускулы свои дряблые размять...))) Тараканы решили разделить так свой мусоропровод... Мыслишки тупых тут адекватным людям не понять.(((
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15 час.
лл
лина любимцева
Ну... зашевелился ГАДЮШНИК...
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14 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Скорей бы уже начали собачиться Германия с Польшей, Турция с Грецией это всё приведёт к &quot;более тесном сотрудничеству&quot; внутри НАТО.
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6 час.

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