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Царьград

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В домах Иванова поставили спам-урны для рекламы из почтовых ящиков

В домах Иванова поставили спам-урны для рекламы из почтовых ящиков

Устав бороться с рекламой, ивановцы решили извлечь из нее пользу.В многоквартирных домах Иванова появились урны для спама.

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