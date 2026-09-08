УК "Кузбассразрезуголь" опубликовала IV ежегодный Отчет об устойчивом развитии

Угольная компания "Кузбассразрезуголь" опубликовала новый Отчет об устойчивом развитии за 2025 год, в котором представлены ключевые результаты деятельности в области социальной и экологической ответственности, а также описаны подходы к корпоративному управлению и управлению рисками.