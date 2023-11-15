Аналитик Юшков: Венгрии выгодно совместное с "Росатомом" строительство АЭС

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Tsargrad.tv прокомментировал решение Венгрии утвердить с "Росатомом" строительство новой атомной электростанции (АЭС) "Пакш-2", несмотря на давление Евросоюза на Будапешт из-за контактов с Москвой.
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