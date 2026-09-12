Причиной смерти заслуженного артиста России Спириденкова стал тромб

Причиной смерти заслуженного артиста России Геннадия Спириденкова стал оторвавшийся тромб. Об этом РИА Новости рассказала дочь актёра Светлана Спириденкова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Юрист: работу кур...
- Президент Ирана П...
- ХЛ Markíza: мать уче...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым