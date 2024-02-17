TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 306 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляхов
    Бред. То английские ученые, то канадские школьники. Эту лапшу можно продвигать для современной неграмотной молдежи. И...12-летний школьни...
  • Малик Гумеров
    Автор похоже из идотов ?     У него уже исчезает ... или уже исчезло .....  серое вещество в голове .... , и похоже  ...5 частей тела чел...
  • Малик Гумеров
    "5 частей тела человека, которые в будущем исчезнут за ненадобностью" - Исчезнет у идиотов , которые от  обезъян  ......5 частей тела чел...

12-летний школьник собрал «луч смерти» Архимеда и показал, что 2000 лет назад ученый создал почти лазер

12-летний школьник собрал «луч смерти» Архимеда и показал, что 2000 лет назад ученый создал почти лазер

Учащийся восьмого класса из Онтарио, Канада, помог урегулировать давнюю историческую дискуссию, доказав, что так называемый «луч смерти», разработанный древнегреческим математиком Архимедом, действительно мог работать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛ
Александр Ляхов
Бред. То английские ученые, то канадские школьники. Эту лапшу можно продвигать для современной неграмотной молдежи. Исходя из обще физических принципов сохранения энергии и передача её световым лучом в атмосфере можно утверждать, что сожжение кораблей на расстоянии  с помощью примитивной фокусировки невозможно. Эксперимент архимеда, дилетантами историками, многократно повторялся начиная с конца девятнадцатого века. Результат был один и тот же. Ничего не удавалось поджечь.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх