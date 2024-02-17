12-летний школьник собрал «луч смерти» Архимеда и показал, что 2000 лет назад ученый создал почти лазер

Учащийся восьмого класса из Онтарио, Канада, помог урегулировать давнюю историческую дискуссию, доказав, что так называемый «луч смерти», разработанный древнегреческим математиком Архимедом, действительно мог работать.
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