12-летний школьник собрал «луч смерти» Архимеда и показал, что 2000 лет назад ученый создал почти лазер

АЛ

Александр Ляхов

Бред. То английские ученые, то канадские школьники. Эту лапшу можно продвигать для современной неграмотной молдежи. Исходя из обще физических принципов сохранения энергии и передача её световым лучом в атмосфере можно утверждать, что сожжение кораблей на расстоянии с помощью примитивной фокусировки невозможно. Эксперимент архимеда, дилетантами историками, многократно повторялся начиная с конца девятнадцатого века. Результат был один и тот же. Ничего не удавалось поджечь.