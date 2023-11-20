Источник сообщил об обысках в Ленинском суде Ростова

В Ленинском районном суде Ростова прошли обыски, сообщает источник РЕН ТВ.По информации собеседника телеканала, обыскивали служебные кабинеты председателя суда Алексея Куделина и судьи Владимира Андраникова.
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