В Новосибирске хулиганством назвали нападение на девочку-квадробера

Новосибирцев шокировал инцидент насилия в отношении девочки-квадробера в парке «Арена». Группа подростков, называющая себя «ОГА «Погром», устроила засаду для любителей необычного хобби, устроив ложную встречу по интересам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии