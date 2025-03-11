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Вечерний Новосибирск

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  • Людмила Лепаева
    Ну поставили их на учет дальше что они в армию пойдут или на ВСО. Они нам не нужны в таком количестве кто нибудь ...Мигрантов со скла...
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В Новосибирске хулиганством назвали нападение на девочку-квадробера

В Новосибирске хулиганством назвали нападение на девочку-квадробера

Новосибирцев шокировал инцидент насилия в отношении девочки-квадробера в парке «Арена». Группа подростков, называющая себя «ОГА «Погром», устроила засаду для любителей необычного хобби, устроив ложную встречу по интересам.

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