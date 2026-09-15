«Пусть едет в Афганистан!»: силовики проверяют мигрантку в хиджабе, отказавшуюся встать под гимн России в подмосковной школе

Скриншот видео Вопиющий случай произошёл в подмосковной Балашихе 9 сентября. На торжественном мероприятии в актовом зале школы № 26, некто госпожа Шарипова, которая как и многие другие родители привела своего ребёнка в первый класс, праздно сидит во время исполнения государственного гимна РФ, выказывая полное презрение к России и её национальной символике.
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- Конские платежки:...
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Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
Кто бы подумал: а это и есть - импорто-замещение...
Люди, которые оплачивают её пособия, все встали, а это особь сидит, только депортация.
Очистим Россию от мигрантской мрази!
У депутатов в СССР не было отдельной «депутатской» зарплаты, так как они выполняли свои полномочия без отрыва от основного производства