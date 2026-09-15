БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Пусть едет в Афганистан!»: силовики проверяют мигрантку в хиджабе, отказавшуюся встать под гимн России в подмосковной школе

«Пусть едет в Афганистан!»: силовики проверяют мигрантку в хиджабе, отказавшуюся встать под гимн России в подмосковной школе

Скриншот видео Вопиющий случай произошёл в подмосковной Балашихе 9 сентября. На торжественном мероприятии в актовом зале школы № 26, некто госпожа Шарипова, которая как и многие другие родители привела своего ребёнка в первый класс, праздно сидит во время исполнения государственного гимна РФ, выказывая полное презрение к России и её национальной символике.

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Профиль пользователя Константин Болдырев
Константин Болдырев

Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!

Профиль пользователя Maxim
Maxim

У депутатов в СССР не было отдельной «депутатской» зарплаты, так как они выполняли свои полномочия без отрыва от основного производства