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"В Госдуме в тот день ждали Пригожина и Суровикина": Опубликована сенсация проливающая свет на многие вопросы

"В Госдуме в тот день ждали Пригожина и Суровикина": Опубликована сенсация проливающая свет на многие вопросы

Интересная жизнь с Vera Star Безусловно, имя погибшего под Тверью бизнесмена Пригожина, ещё долго будет на устах россиян, так как это пожалуй единственный человек, который за долгие годы, пошел против системы и отрыто озвучил то, о чем многие не то что сказать, а даже подумать боялись.

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Комментарии
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Генрих
И какая белобилетная падаль враз всунула минус практически за пол-секунды?
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10 час.
Генрих
Вовсе не важно, кто и что сказал... Главное - соответствует это действительности или нет.  Лжец или правдолюб?
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10 час.
Сергей Сидоров
Не всё у нас гладко но до Победы распри необходимо отложить.
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