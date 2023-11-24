"В Госдуме в тот день ждали Пригожина и Суровикина": Опубликована сенсация проливающая свет на многие вопросы

Интересная жизнь с Vera Star Безусловно, имя погибшего под Тверью бизнесмена Пригожина, ещё долго будет на устах россиян, так как это пожалуй единственный человек, который за долгие годы, пошел против системы и отрыто озвучил то, о чем многие не то что сказать, а даже подумать боялись.