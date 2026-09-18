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Более 90 нарушителей миграционных правил задержали в двух округах Подмосковья

Более 90 нарушителей миграционных правил задержали в двух округах Подмосковья

В Ленинском и Одинцовском округах полиция проверила места массового пребывания мигрантов. Всего К административной ответственности по итогам рейдов 18 сентября привлекли 93 человека, рассказали в Главном управлении МВД России по Московской области.

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