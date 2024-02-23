Хореограф Авербух: Аверины начинали тренироваться для "Ледникового периода"

Серебряный призе Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, что завершившие спортивную карьеру гимнастки Дина и Арина Аверины вели переговоры о своем участии в проекте "Ледниковый период", однако сделали упор на своих соревнованиях.
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