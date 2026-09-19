Президент СБР не знает сроков решения CAS по иску к IBU

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что пока не имеет понимания о сроках вынесения решения Спортивным арбитражным судом (CAS) по иску СБР к Международному союзу биатлонистов (IBU) относительно недопуска российских спортсменов.