Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 468 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Слава Белый
    Хорошая семейка. Один другого краше.Shot: Матери Морг...
  • Вад Кук
    Врет как дышит наркоманы они такиеХронология и факт...
  • Алекс Сэм
    Да уберите уже её из ленты!Мы-то её забудем,...

Shaman стал певцом года по мнению опрошенных россиян

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Певцы Полина Гагарина и Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman (Шаман) признаны певцом и певицей года у россиян, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх