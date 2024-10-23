Shaman стал певцом года по мнению опрошенных россиян

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Певцы Полина Гагарина и Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman (Шаман) признаны певцом и певицей года у россиян, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.