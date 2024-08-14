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Царьград

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Эксперты назвали 7 переоценённых направлений, куда не стоит ехать в отпуск

Эксперты назвали 7 переоценённых направлений, куда не стоит ехать в отпуск

Названы туристические ловушки, которые русским лучше обходить сторонойИздание timesTravel поделилось списком туристических направлений, где обилие людей мешает получить истинное наслаждение от отдыха.

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