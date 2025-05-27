Системе ПВО Patriot сложно бороться с "Искандером", заявили в ВСУ

Система ПВО Patriot имеет проблемы при противостоянии с российским ракетным комплексом "Искандер". Об этом во вторник, 27 мая 2025 года, сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
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