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Филиппо осудил Макрона за помощь Киеву вместо спасения леса во Франции

Филиппо осудил Макрона за помощь Киеву вместо спасения леса во Франции

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить ежемесячное выделение миллиардов Украине после объявления президента Франции Эммануэля Макрона о сборе средств на восстановление леса Фонтенбло.

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