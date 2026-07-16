Филиппо осудил Макрона за помощь Киеву вместо спасения леса во Франции

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить ежемесячное выделение миллиардов Украине после объявления президента Франции Эммануэля Макрона о сборе средств на восстановление леса Фонтенбло.
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