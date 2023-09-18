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Белый дом США сделал странный вывод о контрнаступлении ВСУ

Белый дом США сделал странный вывод о контрнаступлении ВСУ

Координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома США Джон Кирби сделал странный вывод о контрнаступлении ВСУ.

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