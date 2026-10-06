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Регионы России

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Индия осудила обстрел танкера On Peace в Ормузском проливе

Индия осудила обстрел танкера On Peace в Ормузском проливе

Танкер On Peace под флагом Панамы подвергся обстрелу при попытке пройти через Ормузский пролив. В результате инцидента пострадали 12 членов экипажа, в том числе 11 граждан Индии, сообщил МИД Индии.

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