Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Безусловно, ошибка": Игумен Гавриил отстранён от должности после скандальных слов Алаудинова. Архиепископ Савва высказался начистоту

"Безусловно, ошибка": Игумен Гавриил отстранён от должности после скандальных слов Алаудинова. Архиепископ Савва высказался начистоту

Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Накануне в Рунете произошёл межрелигиозный конфликт. Игумен Гавриил рассказал об очевидной опасности со стороны радикальных исламистов, большинство которых составляют мигранты.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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1 час.
Владимир Петров
Хрень пишете. В разные периоды гонения на церковь были разной интенсивности. Вы церковь застали в 60-80-е гг. - там в уцелевшие ходить можно было. При Хрущёве за посещение церкви могли исключить из комсомола, из партии. Тогда - карьере п-ц. Так что некоторые изредка ходили, но оглядывались. А после революции храмы и монастыри закрывались и разорялись, священников и монахов расстреливали, или садистски &quot;первоспитывали&quot; в лагерях. Что касается недоверия к клирикам, то это дело личное. Но ваши родственницы были женщинами без души. И вы какой-то деревянный получились.
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24 мин.
Владимир Петров
Это ты, сука красножопая, лжёшь истерично и тычешь НКВДшный фальшак. 46 у него. Огромное священническое сословие было уничтожено. Сотни тысяч. У меня есть уважение к советскому прошлому - в неём жило и трудилось множество хороших людей. Они вели страну вперёд. А на них паразитировали жрецы коммунистической лжи, палачи и коммунистические моральные уроды типа тебя и тех, кто тебя высрал.
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17 мин.
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