"Безусловно, ошибка": Игумен Гавриил отстранён от должности после скандальных слов Алаудинова. Архиепископ Савва высказался начистоту

Владимир Петров

Хрень пишете. В разные периоды гонения на церковь были разной интенсивности. Вы церковь застали в 60-80-е гг. - там в уцелевшие ходить можно было. При Хрущёве за посещение церкви могли исключить из комсомола, из партии. Тогда - карьере п-ц. Так что некоторые изредка ходили, но оглядывались. А после революции храмы и монастыри закрывались и разорялись, священников и монахов расстреливали, или садистски "первоспитывали" в лагерях. Что касается недоверия к клирикам, то это дело личное. Но ваши родственницы были женщинами без души. И вы какой-то деревянный получились.