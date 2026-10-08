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Новости Брянска

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Миронов предложил снизить норму рабочего времени воспитателей до 18 часов

Миронов предложил снизить норму рабочего времени воспитателей до 18 часов

Сейчас воспитатели работают по 36 часов в неделю, что вдвое больше учительской нормы, но зарплаты остаются низкими.

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