Губернатор Василий Анохин поздравил с днём рождения представителя Президента в ЦФО Игоря Щёголева

Губернатор Смоленской области Василий Анохин на своих страницах в социальных сетях и в телеграм-канале опубликовал поздравление с днём рождения полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игоря Щёголева.
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