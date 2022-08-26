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В Вологодской области полицейские задержали подозреваемых в совершении социального мошенничества

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по г. Вологде обратилась пенсионерка 1947 г.р. Она рассказала, что к ней домой пришли две неизвестные женщины, которые хотели похитить 100 тысяч рублей.

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