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Названы возможные сроки полного восстановления дата-центров «Яндекса»

Названы возможные сроки полного восстановления дата-центров «Яндекса»

Восстановление поврежденного оборудования дата-центров «Яндекса» может занять до полутора-двух лет при серьезных повреждениях серверов, считают опрошенные СМИ эксперты отрасли.

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