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Кишинев открывает коридор для войны с Россией

Кишинев открывает коридор для войны с Россией

Президент Румынии Клаус Йоханнис, находившийся с визитом в Кишинёве в отмечаемый в Молдове Национальный день румынского языка, вместе со своей молдавской коллегой Майей Санду приняли совместную декларацию, включающую сотрудничество в военной сфере и поддержку обеспечения транзита на Украину, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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