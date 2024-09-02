Кишинев открывает коридор для войны с Россией

Президент Румынии Клаус Йоханнис, находившийся с визитом в Кишинёве в отмечаемый в Молдове Национальный день румынского языка, вместе со своей молдавской коллегой Майей Санду приняли совместную декларацию, включающую сотрудничество в военной сфере и поддержку обеспечения транзита на Украину, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».
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