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Аргументы и Факты

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Трамп в ярости: психотерапевт назвал главную ошибку Зеленского

Трамп в ярости: психотерапевт назвал главную ошибку Зеленского

Отношения между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским вновь вошли в фазу открытого конфликта после того, как американский лидер объявил о сделке по поставкам дизтоплива из РФ.

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