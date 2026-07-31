Faktologia.com ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Faktologia.com – Основано на фактах

77 подписчиков

Апелляция «ВИС Инфраструктуры» провалилась: суд окончательно закрепил перинатальный центр в Сургуте за властями ХМАО

Апелляция «ВИС Инфраструктуры» провалилась: суд окончательно закрепил перинатальный центр в Сургуте за властями ХМАО

Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа, обязав ООО «ВИС Инфраструктура», входящее в группу «ВИС» Игоря Снегурова, передать в собственность региона комплекс зданий клинического перинатального центра в Сургуте.

Вернуться к статье