Апелляция «ВИС Инфраструктуры» провалилась: суд окончательно закрепил перинатальный центр в Сургуте за властями ХМАО

Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа, обязав ООО «ВИС Инфраструктура», входящее в группу «ВИС» Игоря Снегурова, передать в собственность региона комплекс зданий клинического перинатального центра в Сургуте.
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