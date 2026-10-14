Келли Осборн, дочь рок-легенды Оззи Осборна, рассказала в интервью The Sun о резком снижении веса после утраты отца и расставания с женихом, а также о борьбе с расстройством пищевого поведения.
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