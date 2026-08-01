Результаты забега на 10 км аннулируют из-за ошибки с разметкой Организаторы Сибирского международного марафона сообщили о технической ошибке на дистанции 10 км.
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Результаты забега на 10 км аннулируют из-за ошибки с разметкой Организаторы Сибирского международного марафона сообщили о технической ошибке на дистанции 10 км.
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