Театр абсурда

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Угомонитесь!

Угомонитесь!

Грубо? Простите! Вот и украинская OSINT-компания Molfar бьет тревогу по поводу Пригожина  Выпустили целый ролик, посвященный его успеху, написали по этому поводу большую статью, перевели ее на английский, а потом еще и закупили распространение (!) этого материала в целой сетки украинских пабликов, включая крупные, вроде «Фашик Донецький» – и все это для того, чтобы предупредить украинских зигующих придурков: не торопитесь радоваться медийным нахрюкам о «слабости» главы группы «Вагнер».

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