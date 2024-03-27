Игра с невзаимозаменяемыми токенами (NFT) под названием Munchables взломана на $63 млн

Игра с невзаимозаменяемыми токенами (NFT) под названием Munchables, работающая на блокчейне второго уровня Ethereum Blast, подверглась атаке, в результате которой был похищен цифровой актив на сумму 62 миллиона долларов.
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