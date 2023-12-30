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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слуцкий вряд ли подпишет Дзюбу в «Шанхай»: «Он очень полезен «Локомотиву», будем общаться на расстоянии. Наш контент будет скорее дистанционным»

Слуцкий вряд ли подпишет Дзюбу в «Шанхай»: «Он очень полезен «Локомотиву», будем общаться на расстоянии. Наш контент будет скорее дистанционным»

– Что касается привлечения российских игроков, мне пока сложно говорить на эту тему. Клуб очень высокого профессионального уровня.

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