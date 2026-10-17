Вейпы могут стать причиной «схлопывания» альвеол в легких, что приведет к их тяжелому повреждению. Об этом в субботу, 17 октября, в беседе с ИА Регнум рассказал врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман.