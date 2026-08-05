Chemours сохранила выручку на уровне 1,6 млрд долларов и увеличила свободный денежный поток на 128%

Глобальная химическая корпорация The Chemours Company (NYSE: CC) отчиталась о финансовых результатах за второй квартал 2026 года, продемонстрировав существенное улучшение генерации денежных средств и расширение маржинальности в высокотехнологичных сегментах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии