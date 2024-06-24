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Это был большой заговор в Москве: на грани госпереворота и гражданской войны

Это был большой заговор в Москве: на грани госпереворота и гражданской войны

Прошлогодний «марш» главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина был частью большого заговора, направленного на госпереворот.

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Комментарии
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Алексей Тан
А уж, эта блудливая кошка ЛУКА... (Лукашенко), КАК жалеет, как жалеет, что гос. переворот не удался... Этот &quot;колхозник&quot; сейчас бы в России ПРАВИЛ!!!... и не просто так, остальных &quot;пригоженцев&quot;, у себя в Беляруси ПРИГРЕЛ.... &quot;-их опыт белярюським солдатам передать&quot;.... О! как!. И МЫ все видим... много, ещё много МРАЗИ, сожалеет... о такой же МРАЗИ Пригожине... ЕВРЕЕ-ХАСИДЕ!.... Они и Гитлера в СЛУХ благотворили... перед ВОВ, и ЭТО ФАКТ.
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16 час.
Александр Глущенко
часть &quot;Вагнеровцев &quot; давным -давно , пожив в поле )))) по заключали контракт с М.О. и ушли на СВО... Часть вернулась в Африку ..А часть ушла домой ..  лука оооочень был удивлён , когда узнал какие деньги они получают и кто платит , за того и воюют. Они ЧВК ! .. Что они должны были передать бЯлоруским горе-воякам ? Заплати , а потом они бы научили воевать восьмерками , по натовски... Или он считает , что призывную Армию можно учить воевать ? Они через два года или год уйдут домой и забудут, как страшный сон.. И потом , как это ни странно , но на белоруссию никто не готовится нападать , бел-ии никто не угрожает , только слышим , что предотвратили , но ни разу не показали , а зная вЯликАгА этого быть не может.
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15 час.
Алексей Тан
Да Я знаю... что они ЧВК! (частники)... и не удивительно, что они как то были связаны и с Ходорковским и с &quot;енералами&quot; ... уволенными, единственное... что что то их заставило, раньше времени, себя обнаружить... что и спасло Лукаша!.
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15 час.

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