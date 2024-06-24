Это был большой заговор в Москве: на грани госпереворота и гражданской войны

Алексей Тан А уж, эта блудливая кошка ЛУКА... (Лукашенко), КАК жалеет, как жалеет, что гос. переворот не удался... Этот "колхозник" сейчас бы в России ПРАВИЛ!!!... и не просто так, остальных "пригоженцев", у себя в Беляруси ПРИГРЕЛ.... "-их опыт белярюським солдатам передать".... О! как!. И МЫ все видим... много, ещё много МРАЗИ, сожалеет... о такой же МРАЗИ Пригожине... ЕВРЕЕ-ХАСИДЕ!.... Они и Гитлера в СЛУХ благотворили... перед ВОВ, и ЭТО ФАКТ.

Александр Глущенко часть "Вагнеровцев " давным -давно , пожив в поле )))) по заключали контракт с М.О. и ушли на СВО... Часть вернулась в Африку ..А часть ушла домой .. лука оооочень был удивлён , когда узнал какие деньги они получают и кто платит , за того и воюют. Они ЧВК ! .. Что они должны были передать бЯлоруским горе-воякам ? Заплати , а потом они бы научили воевать восьмерками , по натовски... Или он считает , что призывную Армию можно учить воевать ? Они через два года или год уйдут домой и забудут, как страшный сон.. И потом , как это ни странно , но на белоруссию никто не готовится нападать , бел-ии никто не угрожает , только слышим , что предотвратили , но ни разу не показали , а зная вЯликАгА этого быть не может.